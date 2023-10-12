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Буданов назвав "дуже проблемного" генерала для України — це Беседа, глава п'ятої служби ФСБ

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 06:39
Буданов назвав
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що начальник п'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ Сергій Беседа є дуже проблемним для України. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

За його словами, Беседа завжди приносив проблеми Україні та є "дуже проблемною людиною".
"Багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить", – сказав Буданов.
Він зазначив, що на початку великої війни Беседа був усунений від своїх обов'язків на якийсь час, але потім "все налагодилося".

"Наразі він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь України. Активні операції на території України", – заявив глава відомства.

Розвідник заявив, що ФСБ зосереджена на роботі з цивільними бізнесменами, політиками тощо.

На запитання про те, чи росіяни намагаються зараз вербувати українських чиновників, Буданов відповів, що з цим необхідно звертатися до Служби безпеки України.

П'ята служба (офіційна назва – Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) займається зв'язками ФСБ із зарубіжними партнерами, зокрема з американськими відомствами. Усередині служби існує Департамент оперативної інформації (ДОІ), який виконує функції зовнішньої розвідки ФСБ. Саме він відповідав за надання диктатору Володимиру Путіну інформації щодо політичних подій в Україні напередодні вторгнення.
  • Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.
  • На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.
  • Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

Читайте також: Буданов став наймолодшим генерал-лейтенантом України. Зеленський підвищив начальника ГУР

Дмитро Гриниченко
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фсбвійнарозвідкакирило будановСергій Беседа
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