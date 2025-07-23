Нацполіція екстрадувала з ОАЕ підозрювану в шахрайстві на дронах для ЗСУ – фото

Збитки благодійників, що перераховували гроші на закупівлю техніки для військових, складають понад 50 млн грн

Підозрювана в організації шахрайської схеми (Фото: Національна поліція)

До України з Об’єднаних Арабських Еміратів екстрадовано підозрювану в організації масштабної шахрайської схеми з продажу квадрокоптерів та складників до них нібито для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що упродовж червня – жовтня 2023 року фігурантка справи із подільниками під приводом продажу дронів заволоділа понад 50 млн грн, які перераховували волонтери, благодійні організації, IT-компанії та звичайні громадяни.

Встановлено 108 потерпілих у 99 епізодах злочинної діяльності.

"Замість дронів – фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи", – повідомили в Нацполіції.

Шахрайську схему було викрито у лютому 2024 року. Жінці та ще двом фігурантам справи було повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, отриманого незаконним шляхом, що вчинені організованою групою.

Один з підозрюваних був узятий під варту, ще одному судом призначено цілодобовий домашній арешт, а ймовірну організаторку схеми оголошено у міжнародний розшук.

У червні жінку було затримано на території Об’єднаних Арабських Еміратів, а згодом екстрадовано до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, матеріали щодо двох ймовірних учасників угруповання вже скеровано до суду, а справу щодо підозрюваної в організації шахрайської схеми виділено в окреме провадження.

Жінка перебуває під вартою.