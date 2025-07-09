Іноземні держави не завжди видають Україні підозрюваних у злочинах: є відмови через війну

Суди деяких країн заявляли, що екстрадиція є "небезпечною для життя і здоров’я осіб в умовах війни з РФ", розповіли LIGA.net у прокуратурі

Ілюстративне фото: Depositphotos

З 2022 року були випадки, коли суди іноземних країн відмовлялись видавати Україні підозрюваних та засуджених через повномасштабну війну Росії проти України. Про це йдеться у відповіді на запит LIGA.net, наданій Офісом генерального прокурора (ОГП).

"Мали місце факти відмови судами деяких країн в екстрадиції іноземців в Україну (як для притягнення до кримінальної відповідальності в Україні, так і для виконання вироків українських судів), посилаючись на те, що видача в Україну є небезпечною для життя і здоров’я осіб в умовах війни з РФ", – йдеться у документі.

Водночас в ОГП зазначили, що іноземні країни все-таки задовольняють запити України про екстрадиції й надали відповідну статистику:

→ у 2022-му було 606 звернень про видачу, виконано 53 (з них – 23, що надійшли тогоріч);

→ у 2023-му – 150 звернень, виконано 96 (з них 50 скеровано того року);

→ у 2024-му – 224 звернення, виконано 119 (з них – 78, що надійшли у звітному періоді);

→ за січень-березень 2025 року 88 звернень, виконано 69 (з них 33 скеровані за ці три місяці).