Іноземні держави не завжди видають Україні підозрюваних у злочинах: є відмови через війну
З 2022 року були випадки, коли суди іноземних країн відмовлялись видавати Україні підозрюваних та засуджених через повномасштабну війну Росії проти України. Про це йдеться у відповіді на запит LIGA.net, наданій Офісом генерального прокурора (ОГП).
"Мали місце факти відмови судами деяких країн в екстрадиції іноземців в Україну (як для притягнення до кримінальної відповідальності в Україні, так і для виконання вироків українських судів), посилаючись на те, що видача в Україну є небезпечною для життя і здоров’я осіб в умовах війни з РФ", – йдеться у документі.
Водночас в ОГП зазначили, що іноземні країни все-таки задовольняють запити України про екстрадиції й надали відповідну статистику:
→ у 2022-му було 606 звернень про видачу, виконано 53 (з них – 23, що надійшли тогоріч);
→ у 2023-му – 150 звернень, виконано 96 (з них 50 скеровано того року);
→ у 2024-му – 224 звернення, виконано 119 (з них – 78, що надійшли у звітному періоді);
→ за січень-березень 2025 року 88 звернень, виконано 69 (з них 33 скеровані за ці три місяці).
- Україна уже понад дев'ять місяців чекає на екстрадицію з Великої Британії народного депутата Дмитрука, випливає з відповіді Офісу генпрокурора для LIGA.net.
- У 2024-му Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції російського неонациста Петровського через "занепокоєння щодо умов утримання в українських в’язницях", але врешті-решт його засудили до довічного. В ОГП повідомили, що для цього фінські правоохоронці співпрацювали з українськими колегами.
- Водночас Україна не висувала підозр колишньому бойовику групи Вагнера Медведєву та ексвійськовому РФ Філатьєву, які втекли з країни-агресора до Європи.