В Україну з Румунії екстрадували організатора групи, яка підпалювала оселі на замовлення – фото

Чоловік виїхав з України на початку повномасштабної війни і налагодив "роботу" через месенджери

Затриманий (Фото: Нацполіція)

В Україну з Румунії екстрадували організатора групи паліїв, яка діяла по всій Україні. Його передали на пункті пропуску "Орлівка" в Одеській області, повідомила Нацполіція.

Підозрюваний виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення та анонімно сформував групу з 11 осіб, які за гроші підпалювали майно українців. Правоохоронці встановили, що як виконавців, так і замовників, він знаходив через Телеграм-канали, сподіваючись на повну анонімність.

Вартість підпалу варіювалася від $500 до $3000. У цю суму входила ретельна підготовка: розвідка, виготовлення "коктейлів Молотова" та звіт з відеодоказами перед "замовниками". Усього група паліїв встигла знищити чотири приватні будинки та п’ять квартир.

11 виконавців були затримані в січні 2024 року. А згодом вдалося вирахувати й самого організатора – 27-річного безробітного, який переховувався у Румунії. Після переправляння в Україну чоловіка узяли під варту.

Йому та виконавцям повідомили про підозру за умисне знищення чи пошкодження майна. Досудове розслідування вже завершено, матеріали справи скеровано до суду для розгляду по суті.

Фігурантам може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

"Ця історія ще раз доводить: телеграм створює лише ілюзію анонімності. Правоохоронці знайдуть усіх – навіть тих, хто ховається за кордоном і думає, що анонімність у мережі врятує від покарання", – зазначили в Нацполіції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція