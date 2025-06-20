Нацполіція: У Києві агент Росії спалив авто Героя України та планував убивство посадовця ЗСУ – фото

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автівки бійця Національної гвардії України та плануванні вбивства на замовлення російських спецслужб. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Національна поліція та Служба безпеки України.

За даними слідства, чоловік у 2021 році з тимчасово окупованого Криму переїхав на підконтрольну Україні територію. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу. Потім повернувся у військову частину, але за деякий час був звільнений.

Останній рік, працюючи кур’єром, підозрюваний почав шукати спосіб зв’язатися зі спецслужбами ворога, щоб виїхати в Росію. За даними СБУ, чоловік працював на Федеральну службу безпеки РФ.

У червні 2025 року на замовлення кураторів він отримав завдання знайти й підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю Збройних Сил України. У такий спосіб він мав продемонструвати свою надійність і готовність до співпраці.

У дворі багатоповерхівки, в районі, де він сам проживав, підозрюваний зробив декілька фото різних автомобілів ЗСУ і надіслав їх на погодження замовнику. Отримавши погодження щодо автомобіля Ford Ranger камуфляжного окрасу, ввечері він облив його легкозаймистою речовиною та підпалив.

Власником спаленого авто виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилося 25 років.

Окрім того, чоловік отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього для вбивства відомої людини. Національна поліція уточнила, що йдеться про високопосадовця ЗСУ. Утім, до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що нікого особисто з високопосадовців не знає.

У затриманого вилучено споряджений пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ.

Чоловіку інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів за статтею про державну зраду.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП