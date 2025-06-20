Полиция: В Киеве агент России сжег авто Героя Украины и планировал убийство чиновника ВСУ

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля бойца Национальной гвардии Украины и планировании убийства по заказу российских спецслужб. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

По данным следствия, мужчина в 2021 году из временно оккупированного Крыма переехал на подконтрольную Украине территорию. После начала полномасштабного вторжения его мобилизовали, но впоследствии он самовольно оставил службу. Затем вернулся в воинскую часть, но через некоторое время был уволен.

Последний год, работая курьером, подозреваемый начал искать способ связаться со спецслужбами врага, чтобы уехать в Россию. По данным СБУ, мужчина работал на Федеральную службу безопасности РФ.

В июне 2025 года по заказу кураторов он получил задачу найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему Вооруженных Сил Украины. Так он должен был продемонстрировать свою надежность и готовность к сотрудничеству.

Во дворе многоэтажки, в районе, где он сам проживал, подозреваемый сделал несколько фото разных автомобилей ВСУ и отправил их на согласование заказчику. Получив согласование на автомобиль Ford Ranger камуфляжного окраса, вечером он облил его воспламеняющимся веществом и поджег.

Владельцем сожженного автомобиля оказался офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины, которому в тот день исполнилось 25 лет.

Кроме того, мужчина получил от куратора координаты тайника, из которого забрал пистолет Макарова и 50 патронов к нему для убийства известного человека. Национальная полиция уточнила, что речь идет о высокопоставленном чиновнике ВСУ. Впрочем, до этого дело не дошло, поскольку подозреваемый объяснил, что никого лично из чиновников не знает.

У задержанного изъят снаряженный пистолет и телефон, с помощью которого он контактировал с ФСБ.

Мужчине инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений по статье о государственной измене.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП