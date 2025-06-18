СБУ заявила о задержании пяти диверсантов, действовавших против ВСУ и Укрзалізниці – фото
Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании пятерых украинцев, которые по заказу России совершали поджоги и занимались диверсиями в разных регионах Украины.
Фигуранты действовали в Тернопольской, Запорожской, Харьковской и Киевской областях.
Так, в Запорожье задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в поджоге трех внедорожников Сил обороны, проходивших техобслуживание после выполнения заданий на южном фронте.
В Тернопольской области задержаны два жителя поселка Гусятин, подозреваемые в поджоге кроссовер военнослужащего ВСУ.
В Харькове задержана 25-летняя местная жительница, которая подозревается в поджоге релейного шкафа сигнальной установки Укрзализныци.
В Киеве задержан местный житель, который подозревается в подготовке схождения грузового поезда с рельсов. По данным СБУ, он задержан "на горячем" во время планирования диверсии, для которой он должен был установить на колее тормозной стопор.
По данным следствия, все фигуранты были завербованы Россией через телеграмм-каналы по поиску быстрых заработков. В ходе обысков у всех подозреваемых изъяты доказательства сотрудничества с врагом.
Всем сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: диверсия, совершенная в условиях военного положения и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.
Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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