СБУ заявила о задержании пяти диверсантов, действовавших против ВСУ и Укрзалізниці – фото

Задержанные находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Один из задержанных (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании пятерых украинцев, которые по заказу России совершали поджоги и занимались диверсиями в разных регионах Украины.

Фигуранты действовали в Тернопольской, Запорожской, Харьковской и Киевской областях.

Так, в Запорожье задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в поджоге трех внедорожников Сил обороны, проходивших техобслуживание после выполнения заданий на южном фронте.

В Тернопольской области задержаны два жителя поселка Гусятин, подозреваемые в поджоге кроссовер военнослужащего ВСУ.

В Харькове задержана 25-летняя местная жительница, которая подозревается в поджоге релейного шкафа сигнальной установки Укрзализныци.

В Киеве задержан местный житель, который подозревается в подготовке схождения грузового поезда с рельсов. По данным СБУ, он задержан "на горячем" во время планирования диверсии, для которой он должен был установить на колее тормозной стопор.

По данным следствия, все фигуранты были завербованы Россией через телеграмм-каналы по поиску быстрых заработков. В ходе обысков у всех подозреваемых изъяты доказательства сотрудничества с врагом.

Всем сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: диверсия, совершенная в условиях военного положения и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.