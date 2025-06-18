СБУ заявила про затримання п'ятьох диверсантів, що діяли проти ЗСУ та Укрзалізниці – фото

Затримані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Один з затриманих (Фото: СБУ)

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання п’ятьох українців, які на замовлення Росії вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України.

Фігуранти діяли у Тернопільській, Запорізькій, Харківській та Київській областях.

Так, у Запоріжжі затримано 36-річного місцевого мешканця, який підозрюється у підпалі трьох позашляховиків Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті.

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підозрюються у підпалі кросовера військовослужбовця ЗСУ.

У Харкові затримано 25-річну місцеву мешканку, яка підозрюється у підпалі релейної шафи сигнальної установки Укрзалізниці.

У Києві затримано місцевого мешканця, який підозрюється у підготовці сходження вантажного потяга з рейок. За даними СБУ, його затримано "на гарячому" під час планування диверсії, для якої він мав встановити на колії гальмівний стопор.

За даними слідства, всі фігуранти були завербовані Росією через Телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Під час обшуків у всіх підозрюваних вилучено докази співпраці з ворогом.

Наразі всім повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: диверсія, вчинена в умовах воєнного стану та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.