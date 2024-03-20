Поліція: Взято угруповання, яке підпалювало оселі у всій країні на замовлення – фото

Фото: Нацполіція

Національна поліція повідомила про ліквідацію організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала житло громадян у всій країні. За даними слідства, фігуранти пошкодили чотири квартири та п'ять будинків у різних областях.

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За даними слідства, таку послугу можна було замовити у Telegram-каналі – коштувало це від $500 до $3000, палії розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них "коктейлі Молотова".

Оперативники департаменту карного розшуку разом з карним розшуком в Житомирській області встановили організаторів злочинної групи: це 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей, пише Нацполіція.

Для виконання злочинних дій чоловіки залучили дев'ятьох жителів Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж організатори брали замовлення на підпали та розподіляли між членами угруповання гроші за вчинення злочинів, пояснюють правоохоронці.

Як зазначає відомство, фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, водночас підпал фільмувався на камеру, а відео надсилалося замовникам як підтвердження виконання.

У такий спосіб, пише Нацполіція, зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків у Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

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Правоохоронці стверджують, що провели 24 обшуки за місцями проживання учасників угруповання та зібрали "неспростовні докази" причетності всіх 11 фігурантів до серійних підпалів.

Серед іншого у підозрюваних були вилучені боєприпаси, понад $10 000 у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувалися злочини, а також банківські картки, на які перераховувалися кошти за підпали, зауважує слідство.

Усім фігурантам повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу організованою групою.

Підозрюваним вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.

Фігурантам загрожує до десяти років тюрми.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

12 грудня 2023 року Нацполіція повідомила, що в Одесі затримано групу паліїв, які підпалювали квартири, використовуючи шини та паливно-мастильну суміш. На чолі угруповання був кримінальник, відомий на прізвисько Путін, його теж затримали.

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