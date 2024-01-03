ОГП: Чоловік замовив вбивство свого сусіда за $10 000, але його здали виконавці – фото

Фото: ОГП

Мешканець Одеської області отримав підозру в організації замовного вбивства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними правоохоронців, на початку грудня 2023 року чоловік замовив вбивство свого сусіда на ґрунті "довготривалих неприязних стосунків".

"Замовник підшукав "кілерів" та пообіцяв за позбавлення життя людини $10 000 винагороди. Він надав виконавцям зібрану інформацію про "жертву" та вказав, що спосіб вчинення вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат", – пише Офіс генпрокурора.

Проте "виконавці" вбивства звернулися до правоохоронців – і всі подальші дії відбувалися під їхнім контролем, пояснює відомство.

Аби захистити життя та здоров'я потерпілого, правоохоронці інсценували вбивство, а підозрюваний отримав як доказ фотографії жертви, пише ОГП.

Фігуранта затримали під час передання обумовленої винагороди, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, підсумували у відомстві.

Чоловіку загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Фото: ОГПУ

Фото: ОГПУ

Наприкінці грудня Національна поліція заявила про викриття групи неповнолітніх юнаків, котрі готувалися вчинити серію злочинів на території Києва. Зокрема, взявши приклад з російського серіалу, вони скоїли напад на 16-річного хлопця.

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