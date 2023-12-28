Нацполіція: Надихнувшись російським серіалом, юнаки вчинили розбійний напад – фото

Фото: Нацполіція

Національна поліція заявила про викриття групи неповнолітніх юнаків, котрі готувалися вчинити серію злочинів на території Києва. Зокрема, взявши приклад з російського серіалу, вони скоїли напад на 16-річного хлопця.

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"На початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. Правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції", – пише відомство.

За даними слідства, затримані залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, що мали знайомитися в інтернеті з хлопцями та запрошувати їх на побачення.

"Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так відбулось і цього разу – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення, та відібрали мобільний телефон", – пояснюють правоохоронці.

Затримані зізналися, що на такі дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків – вони хотіли їх наслідувати, пише Нацполіція.

Ймовірно, йдеться про російський серіал "Слово пацана" – на LIGA.net є великий розбір цього зразка російської пропаганди.

Фігуранти 2006-го та 2007 років народження отримали підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства, їм загрожує до 10 років тюрми.





Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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