Вдохновившись российским сериалом, юноши совершили разбойное нападение – фото

Фото: Нацполиция

Национальная полиция заявила о разоблачении группы несовершеннолетних юношей, готовившихся совершить серию преступлений на территории Киева. В частности, взяв пример с российского сериала, они совершили нападение на 16-летнего парня.

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"В начале декабря этого года в полицию Киева обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына. Правоохранители оперативно установили причастных к совершению преступления лиц и доставили их в отдел полиции", – пишет ведомство.

По данным следствия, задержанные привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с ребятами и приглашать их на свидание.

"Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем компания планировала грабить тех, кто придет на встречу. Так произошло и на этот раз – молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание, и отобрали мобильный телефон", – объясняют правоохранители.

Задержанные признались, что на такие действия их подвиг российский сериал о криминальной жизни подростков – они хотели им подражать, пишет Нацполиция.

Вероятно, речь идет о российском сериале "Слово пацана" – на LIGA.net есть большой разбор этого образца российской пропаганды.

Фигуранты 2006-го и 2007 годов рождения получили подозрение в совершении грабежа с применением насилия, им грозит до 10 лет тюрьмы.





Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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