ОГП: Мужчина заказал убийство своего соседа за $10 000, но его сдали исполнители – фото

Фото: ОГП

Житель Одесской области получил подозрение в организации заказного убийства, сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным правоохранителей, в начале декабря 2023 года мужчина заказал убийство своего соседа на почве "долговременных неприязненных отношений".

"Заказчик подыскал "киллеров" и пообещал за лишение жизни человека $10 000 вознаграждения. Он предоставил исполнителям собранную информацию о жертве и указал, что способ совершения убийства его не интересует, ему важен только результат", – пишет Офис генпрокурора.

Однако "исполнители" убийства обратились к правоохранителям – и все дальнейшие действия происходили под их контролем, объясняет ведомство.

Чтобы защитить жизнь и здоровье потерпевшего, правоохранители инсценировали убийство, а подозреваемый получил в качестве доказательства фотографии жертвы, пишет ОГП.

Фигуранта задержали во время передачи оговоренного вознаграждения, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, подытожили в ведомстве.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Фото: ОГПУ

Фото: ОГПУ

В конце декабря Национальная полиция заявила о разоблачении группы несовершеннолетних юношей, готовившихся совершить серию преступлений на территории Киева. В частности, взяв пример с российского сериала, они совершили нападение на 16-летнего парня.

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