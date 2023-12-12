Поліція: Затримано "Путіна" та його банду, кримінальники підпалювали квартири – відео, фото

Нацполіція повідомила, що в Одесі затримано групу паліїв, які підпалювали квартири, використовуючи шини та паливно-мастильну суміш. На чолі угрупування був кримінальник, відомий на прізвисько "Путін", якого теж затримали, пише відомство.

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"У листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції", – йдеться у повідомленні.

Поліціянти та прикордонники встановили причетних до підпалу – трьох киян та херсонця, їх знайшли та затримали їх в орендованій в Одесі квартирі у день скоєння другого підпалу, пише відомство.

За даними слідства, підозрювані діяли на замовлення, розподілили між собою ролі: один був водієм, двоє вчиняли підпал, використовуючи заздалегідь заготовлені шини й паливно-мастильну суміш та знімали це на мобільний телефон, аби мати підтвердження виконання замовлення, а ще один фігурант слідкував за під'їздом, аби попередити спільників про появу сторонніх людей.

Під час обшуків у орендованій підозрюваними квартирі та їх автівці, правоохоронці вилучили речі, зокрема: одяг, мобільні телефони з сім-картками, ємності з паливно-мастильними речовинами, а також корпус ручної гранати з запалом.

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"Під час огляду мобільних телефонів фігурантів, в одному з них було відео вчинення підпалу, яке вони відправили месенджером організатору злочину. Той пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів", – пояснюють у Нацполіції.

Відкрито кримінальні справи за умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фігуранти отримали підозру за одним фактом умисного пошкодження чужого майна, зауважують в поліції.

"За кілька днів потому ще двоє жителів Київщини облили легкозаймистою речовиною і підпалили двері двох квартир у багатоповерхівках Приморського та Київського районів Одеси. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння і загасили їх", – пише відомство.

Поліціянти виявили та затримали двох чоловіків, їм повідомлено про підозру.

Правоохоронці пишуть, що встановили організатора підпалів – це мешканець київської області, відомий у кримінальному світі на прізвисько "Путін".

Слідство зазначає, що організатор підшукував виконавців, надавав їм адреси, вказівки та поради стосовно того, як вчиняти злочини.

За одним з фактів "Путін" отримав підозру у в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб.

Підозрювані отримали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави, проте двоє підозрюваних у підпалі вийшли під заставу, а ще четверо разом з "Путіним" продовжують перебувати під вартою.

Усій групі загрожує до десяти років ув'язнення, слідство триває.

У жовтні СБУ повідомила, що спільно з поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. За даними слідства, вони "вибивали" з місцевих гроші впродовж 10 років. У результаті спецоперації був затриманий лідер банди – так званий "смотрящий" за областю, відомий кримінальний авторитет на прізвисько "Комар".

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