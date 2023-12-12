Полиция: Задержаны "Путин" и его банда, уголовники поджигали квартиры – видео, фото

Нацполиция сообщила, что в Одессе задержана группа поджигавших квартиры поджигателей, используя шины и горюче-смазочную смесь. Во главе группировки был уголовник, известный по прозвищу "Путин", которого тоже задержали, пишет ведомство.

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"В ноябре четверо наемников подожгли автомобильные шины у дверей двух квартир в многоэтажках в Киевском районе города. Жители домов самостоятельно потушили огонь и обратились в полицию", – говорится в сообщении.

Полицейские и пограничники установили причастных к поджог – трех киевлян и херсонца, их нашли и задержали в арендованной в Одессе квартире в день совершения второго поджога, пишет ведомство.

По данным следствия, подозреваемые действовали на заказ, распределили между собой роли: один был водителем, двое совершали поджог, используя заранее заготовленные шины и горюче-смазочную смесь и снимали это на мобильный телефон, чтобы иметь подтверждение выполнения заказа, а еще один фигурант следил за подъездом, чтобы предупредить сообщников о появлении посторонних людей.

Во время обысков в арендованной подозреваемым квартире и их автомобили, правоохранители изъяли вещи, в частности: одежду, мобильные телефоны с сим-картами, емкости с горюче-смазочными веществами, а также корпус ручной гранаты с задором.

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"При осмотре мобильных телефонов фигурантов, в одном из них было видео совершения поджога, которое они отправили мессенджером организатору преступления. Тот пообещал им за "работу" четыре тысячи долларов", – объясняют в Нацполиции.

Возбуждены уголовные дела за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фигуранты получили подозрение по одному факту умышленного повреждения чужого имущества, отмечают в полиции.

"Через несколько дней спустя еще двое жителей Киевщины облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли двери двух квартир в многоэтажках Приморского и Киевского районов Одессы. К счастью, и на этот раз граждане также вовремя заметили возгорание и потушили их", – пишет ведомство.

Полицейские обнаружили и задержали двух мужчин, им поставлено в известность о подозрении.

Правоохранители пишут, что установили организатора поджогов – это житель киевской области, известный в криминальном мире по прозвищу "Путин".

Следствие отмечает, что организатор подыскивал исполнителей, предоставлял им адреса, указания и советы о том, как совершать преступления.

По одному из фактов "Путин" получил подозрение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, по предварительному сговору группой лиц.

Подозреваемые получили меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога, однако двое подозреваемых в поджоге вышли под залог, а еще четверо вместе с "Путиным" продолжают находиться под стражей.

Всей группе грозит до десяти лет тюрьмы, следствие продолжается.

В октябре СБУ сообщила, что совместно с полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. По данным следствия, они "выбивали" из местных денег в течение 10 лет. В результате спецоперации был задержан лидер банды – так называемый "смотрящий" за областью, известный криминальный авторитет по прозвищу "Комар".

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