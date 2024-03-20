Полиция: Взята группировка, которая поджигала дома по всей стране на заказ – фото

Фото: Нацполиция

Национальная полиция сообщила о ликвидации организованной преступной группы, которая по заказу сжигала жилье граждан по всей стране. По данным следствия, фигуранты повредили четыре квартиры и пять домов в разных областях.

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По данным следствия, такую услугу можно было заказать в Telegram-канале – стоило это от $500 до $3000, поджигатели разрабатывали план совершения преступления: проводили разведку местности, закупали горюче-смазочные материалы и делали из них "коктейли Молотова".

Оперативники департамента уголовного розыска вместе с уголовным розыском в Житомирской области установили организаторов преступной группы: это 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей, пишет Нацпол.

Для выполнения преступных действий мужчины привлекли девять жителей Киевщины и Житомирщины в возрасте от 17 до 34 лет, сами же организаторы принимали заказы на поджоги и распределяли между членами группировки деньги за совершение преступлений, поясняют правоохранители.

Как отмечает ведомство, фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью, при этом поджог снимался на камеру, а видео посылалось заказчикам в качестве подтверждения исполнения.

Таким образом, злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

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Правоохранители утверждают, что провели 24 обыска по местам жительства участников группировки и собрали "безоговорочные доказательства" причастности всех 11 фигурантов к серийным поджогам.

Среди прочего у подозреваемых были изъяты боеприпасы, более $10 000 в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления и банковские карты, на которые перечислялись средства за поджоги, отмечает следствие.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога организованной группой.

Подозреваемым вручили ходатайство об избрании мер пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

12 декабря 2023 года Нацполиция сообщила, что в Одессе задержана группа поджигателей квартир, которые использовали шины и горюче-смазочную смесь. Во главе группировки был уголовник, известный по прозвищу "Путин", его тоже задержали.

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