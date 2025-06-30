В Украину из Румынии экстрадировали организатора группы, которая поджигала домов – фото
В Украину из Румынии экстрадировали организатора группы поджигателей, которая действовала по всей Украине. Его передали на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области, сообщила Национальная полиция.
Подозреваемый выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения и анонимно сформировал группу из 11 человек, которые за деньги поджигали имущество украинцев. Правоохранители установили, что как исполнителей, так и заказчиков он находил через Telegram-каналы, надеясь на полную анонимность.
Стоимость поджога варьировалась от $500 до $3000. В эту сумму входила тщательная подготовка: разведка, изготовление "коктейлей Молотова" и отчет с видеодоказательствами перед "заказчиками". Всего группа поджигателей успела уничтожить четыре частных дома и пять квартир.
11 исполнителей были задержаны в январе 2024 года. А впоследствии удалось вычислить и самого организатора – 27-летнего безработного, который скрывался в Румынии. После переправки в Украину мужчина был взят под стражу.
Ему и исполнителям было сообщено о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Досудебное расследование уже завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.
"Эта история еще раз доказывает: Telegram создает лишь иллюзию анонимности. Правоохранители найдут всех – даже тех, кто прячется за границей и думает, что анонимность в сети спасет от наказания", – отметили в Национальной полиции.
- СБУ и Нацполиция регулярно разоблачают украинцев, которые по заказу российских спецслужб жгут авто военных. 18 июня сообщалось о задержании пяти человек, действовавших в Тернопольской, Запорожской, Харьковской и Киевской областях.
- 14 июня сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который по заказу российских спецслужб должен был взорвать офицера ВСУ в Одессе.
- 20 июня в Киеве агент России сжег авто Героя Украины и планировал убийство чиновника ВСУ. Мужчину задержали, он оказался бывшим военным.