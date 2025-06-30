В Украину из Румынии экстрадировали организатора группы, которая поджигала домов – фото

Мужчина выехал из Украины в начале полномасштабной войны и наладил "работу" через мессенджеры

Задержанный (Фото: Национальная полиция)

В Украину из Румынии экстрадировали организатора группы поджигателей, которая действовала по всей Украине. Его передали на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области, сообщила Национальная полиция.

Подозреваемый выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения и анонимно сформировал группу из 11 человек, которые за деньги поджигали имущество украинцев. Правоохранители установили, что как исполнителей, так и заказчиков он находил через Telegram-каналы, надеясь на полную анонимность.

Стоимость поджога варьировалась от $500 до $3000. В эту сумму входила тщательная подготовка: разведка, изготовление "коктейлей Молотова" и отчет с видеодоказательствами перед "заказчиками". Всего группа поджигателей успела уничтожить четыре частных дома и пять квартир.

11 исполнителей были задержаны в январе 2024 года. А впоследствии удалось вычислить и самого организатора – 27-летнего безработного, который скрывался в Румынии. После переправки в Украину мужчина был взят под стражу.

Ему и исполнителям было сообщено о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Досудебное расследование уже завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

"Эта история еще раз доказывает: Telegram создает лишь иллюзию анонимности. Правоохранители найдут всех – даже тех, кто прячется за границей и думает, что анонимность в сети спасет от наказания", – отметили в Национальной полиции.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция