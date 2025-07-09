Україна чекає на екстрадицію нардепа-втікача Дмитрука вже дев'ять місяців
Україна уже понад дев'ять місяців чекає на екстрадицію з Великої Британії народного депутата Артема Дмитрука, який фігурує у низці кримінальних проваджень. Це випливає з відповіді на запит LIGA.net, наданої Офісом генерального прокурора (ОГП).
Українські правоохоронці звернулися до Сполученого Королівства із запитом на екстрадицію Дмитрука ще 1 жовтня 2025 року.
Наразі процес видачі підозрюваного триває, зазначили в ОГП.
5 вересня, майже за місяць до надсилання запиту про екстрадицію, українські правоохоронці зверталися до британських колег із проханням встановити місцеперебування Дмитрука та взяти його під варту для подальшого видання.
24 вересня Дмитрук заявив, що його затримували британські правоохоронці у межах процесу екстрадиції, але згодом відпустили після суду. Співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі тоді казав, що дані про буцімто затримання Дмитрука є "фейком і вкидом" росіян, а судового процесу щодо видачі нардепа до України ще немає.
За два дні після цього ОГП повідомляв, що співпрацює з міжнародними партнерами та готує документи для екстрадиції Дмитрука.
- Дмитрук – мажоритарник, що пройшов у Раду від Слуги народу, але був виключений з фракції у 2021-му.
- Наприкінці серпня 2024-го тодішній генпрокурор Костін оголосив Дмитруку підозру щодо нападів на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 та 2023 роках. Того самого дня, до оголошення підозри, медіа повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови. Згодом ДБР почало провадження за фактом незаконного перетину кордону, суд заочно заарештував Дмитрука, а також його оголосили у міжнародний розшук.
- Після втечі Дмитрука у ДБР пояснювали: у них дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генпрокурора.
- До і після втечі нардеп "прославився" проросійськими заявами.