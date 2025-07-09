Україна чекає на екстрадицію нардепа-втікача Дмитрука вже дев'ять місяців

Українські правоохоронці звернулися до британських колег щодо видачі Дмитрука ще в жовтні 2024-го, повідомили LIGA.net у прокуратурі

Артем Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

Україна уже понад дев'ять місяців чекає на екстрадицію з Великої Британії народного депутата Артема Дмитрука, який фігурує у низці кримінальних проваджень. Це випливає з відповіді на запит LIGA.net, наданої Офісом генерального прокурора (ОГП).

Українські правоохоронці звернулися до Сполученого Королівства із запитом на екстрадицію Дмитрука ще 1 жовтня 2025 року.

Наразі процес видачі підозрюваного триває, зазначили в ОГП.

5 вересня, майже за місяць до надсилання запиту про екстрадицію, українські правоохоронці зверталися до британських колег із проханням встановити місцеперебування Дмитрука та взяти його під варту для подальшого видання.

24 вересня Дмитрук заявив, що його затримували британські правоохоронці у межах процесу екстрадиції, але згодом відпустили після суду. Співбесідник LIGA.net у правоохоронному секторі тоді казав, що дані про буцімто затримання Дмитрука є "фейком і вкидом" росіян, а судового процесу щодо видачі нардепа до України ще немає.

За два дні після цього ОГП повідомляв, що співпрацює з міжнародними партнерами та готує документи для екстрадиції Дмитрука.