Украина ожидает экстрадиции депутата-беглеца Дмитрука уже девять месяцев
Украина уже более девяти месяцев ожидает экстрадиции из Великобритании народного депутата Артема Дмитрука, который фигурирует в ряде уголовных дел. Это следует из ответа на запрос LIGA.net, предоставленного Офисом генерального прокурора (ОГП).
Украинские правоохранительные органы обратились в Соединенное Королевство с запросом об экстрадиции Дмитрука еще 1 октября 2025 года.
В настоящее время процесс экстрадиции подозреваемого продолжается, сообщили в ОГП.
5 сентября, почти за месяц до направления запроса об экстрадиции, украинские правоохранители обратились к британским коллегам с просьбой установить местонахождение Дмитрука и взять его под стражу для дальнейшей выдачи.
24 сентября Дмитрук заявил, что его задержали британские правоохранители в рамках процедуры экстрадиции, но впоследствии отпустили после суда. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе тогда заявлял, что данные о якобы задержании Дмитрука являются "фейком и вбросом" россиян, а судебного процесса по экстрадиции нардепа в Украину еще не было.
Через два дня после этого ОГП сообщал, что сотрудничает с международными партнерами и готовит документы для экстрадиции Дмитрука.
- Дмитрук – мажоритарщик, который прошел в Раду от Слуги народа, но был исключен из фракции в 2021 году.
- В конце августа 2024 года тогдашний генеральный прокурор Костин предъявил Дмитруку подозрение в нападениях на правоохоохранителя и военнослужащего в Одессе и Киеве, которые произошли в 2022 и 2023 годах. В тот же день, до обьявления о подозрении, медиа сообщили, что Дмитрук выехал в Молдову. Позже ГБР начало расследование по факту незаконного пересечения границы, суд заочно арестовал Дмитрука, а также его объявили в международный розыск.
- После побега в ГБР объясняли: у них действительно были материалы дел насчет нардепа, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генпрокурора.
- До и после побега нардеп "прославился" пророссийскими заявлениями.