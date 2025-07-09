Украина ожидает экстрадиции депутата-беглеца Дмитрука уже девять месяцев

Украинские правоохранители обратились к британским коллегам с просьбой об экстрадиции Дмитрука еще в октябре 2024 года, сообщили LIGA.net в ОГП

Артем Дмитрук (Фото: Facebook нардепа)

Украина уже более девяти месяцев ожидает экстрадиции из Великобритании народного депутата Артема Дмитрука, который фигурирует в ряде уголовных дел. Это следует из ответа на запрос LIGA.net, предоставленного Офисом генерального прокурора (ОГП).

Украинские правоохранительные органы обратились в Соединенное Королевство с запросом об экстрадиции Дмитрука еще 1 октября 2025 года.

В настоящее время процесс экстрадиции подозреваемого продолжается, сообщили в ОГП.

5 сентября, почти за месяц до направления запроса об экстрадиции, украинские правоохранители обратились к британским коллегам с просьбой установить местонахождение Дмитрука и взять его под стражу для дальнейшей выдачи.

24 сентября Дмитрук заявил, что его задержали британские правоохранители в рамках процедуры экстрадиции, но впоследствии отпустили после суда. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе тогда заявлял, что данные о якобы задержании Дмитрука являются "фейком и вбросом" россиян, а судебного процесса по экстрадиции нардепа в Украину еще не было.

Через два дня после этого ОГП сообщал, что сотрудничает с международными партнерами и готовит документы для экстрадиции Дмитрука.