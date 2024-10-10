Депутатов-беглецов Дмитрука и Одарченко отозвали из комитетов Рады

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

На заседании в четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала отзыв из комитетов народных депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые выехали из Украины. Об этом сообщили нардепы от Голоса Ярослав Железняк и от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

За это решение проголосовали 245 парламентариев. Так, Дмитрук был отозван с должности члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко – с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующее постановление было зарегистрировано 7 октября. Его инициировали нардепы Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас.