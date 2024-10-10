Депутатов-беглецов Дмитрука и Одарченко отозвали из комитетов Рады
На заседании в четверг, 10 октября, Верховная Рада поддержала отзыв из комитетов народных депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые выехали из Украины. Об этом сообщили нардепы от Голоса Ярослав Железняк и от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
За это решение проголосовали 245 парламентариев. Так, Дмитрук был отозван с должности члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко – с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики.
Соответствующее постановление было зарегистрировано 7 октября. Его инициировали нардепы Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас.
- В ноябре 2023 года Одарченко получил подозрение в попытке подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- 25 августа 2024 года Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР открыло уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
- 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.
- 23 сентября стало известно, что Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.