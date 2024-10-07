Bihus.Info: Нардеп Дмитрук голосовал онлайн на заседании комитета Рады при участии полиции
В понедельник, 7 октября, беглый нардеп Артем Дмитрук принимал участие в голосовании на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщило Bihus.Info со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседников, Дмитрук присоединился к голосованию онлайн. На заседании комитет рассматривал, в частности, новую версию законопроекта о соглашении со следствием в отношении коррупционеров.
Журналисты Bihus.Info отметили, что на заседании присутствовали представители Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.
Эту информацию подтвердил депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
"По моей информации, сегодня [7 октября] Дмитрук действительно участвовал в заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности и даже голосовал в комитете за один из законопроектов", – написал нардеп, не уточнив, за какую инициативу голосовал Дмитрук.
- 25 августа Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
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