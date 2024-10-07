Bihus.Info: Нардеп Дмитрук голосовал онлайн на заседании комитета Рады при участии полиции

Артём Дмитрук (Фото: пресс-служба СН)

В понедельник, 7 октября, беглый нардеп Артем Дмитрук принимал участие в голосовании на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщило Bihus.Info со ссылкой на собственные источники.

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По информации собеседников, Дмитрук присоединился к голосованию онлайн. На заседании комитет рассматривал, в частности, новую версию законопроекта о соглашении со следствием в отношении коррупционеров.

Журналисты Bihus.Info отметили, что на заседании присутствовали представители Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора.

Эту информацию подтвердил депутат Верховной Рады от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

"По моей информации, сегодня [7 октября] Дмитрук действительно участвовал в заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности и даже голосовал в комитете за один из законопроектов", – написал нардеп, не уточнив, за какую инициативу голосовал Дмитрук.