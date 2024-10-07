Bihus.Info: Нардеп-втікач Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету Ради за участі поліції
У понеділок, 7 жовтня, нардеп-втікач Артем Дмитрук брав участь у голосуванні на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомило Bihus.Info із посиланням на власні джерела.
За інформацією співрозмовників, Дмитрук приєднався до голосування онлайн. На засіданні комітет розглядав, зокрема, нову версію законопроєкту про угоду зі слідством щодо корупціонерів.
Журналісти Bihus.Info зазначили, що на засіданні були присутні представники Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генерального прокурора.
Цю інформацію підтвердив депутат Верховної Ради від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
"За моєю інформацією, сьогодні [7 жовтня] Дмитрук дійсно брав участь в засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності й навіть голосував в комітеті за один із законопроєктів", – написав нардеп, не уточнивши, за яку ініціативу голосував Дмитрук.
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- Згодом ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.
- 29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.
- 4 вересня УП повідомила, що у день втечі Дмитрука з України ДБР встановило за ним зовнішнє спостереження.