Нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко могут отозвать из комитетов – проект постановления
В понедельник, 7 октября, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое предлагает исключить двух депутатов-беглецов из комитетов. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
В постановлении, инициаторами которого выступили нардепы Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас, предлагается отозвать Артема Дмитрука с должности члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, а Андрея Одарченко – с должности члена комитета по антикоррупционной политике.
Ранее стало известно, что Дмитрук принимал участие в голосовании на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности с участием представителей полиции, прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Он присоединился к голосованию онлайн.
- В ноябре 2023 года Одарченко получил подозрение в попытке подкупить биткоинами тогдашнего председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- 25 августа 2024 года Дмитруку было объявлено подозрение по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве, произошедших в 2022 и 2023 годах. Ранее в тот же день СМИ сообщали, что Дмитрук уехал в Молдову.
- Впоследствии ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.
- 29 августа суд заочно арестовал Дмитрука без определения залога.
- 23 сентября стало известно, что Одарченко сбежал в Румынию и попросил там убежище.