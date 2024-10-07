Нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко могут отозвать из комитетов – проект постановления

Соответствующее постановление в понедельник было зарегистрировано в парламенте

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

В понедельник, 7 октября, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которое предлагает исключить двух депутатов-беглецов из комитетов. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

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В постановлении, инициаторами которого выступили нардепы Давид Арахамия, Анастасия Радина и Сергей Ионушас, предлагается отозвать Артема Дмитрука с должности члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, а Андрея Одарченко – с должности члена комитета по антикоррупционной политике.

Ранее стало известно, что Дмитрук принимал участие в голосовании на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности с участием представителей полиции, прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Он присоединился к голосованию онлайн.