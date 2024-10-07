Нардепів-втікачів Дмитрука й Одарченка можуть відкликати з комітетів – проєкт постанови
Артем Дмитрук (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

У понеділок, 7 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка пропонує виключити двох депутатів-утікачів з комітетів. Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

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У постанові, ініціаторами якої виступили нардепи Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас, пропонується відкликати Артема Дмитрука з посади члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, а Андрія Одарченка – з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.

Раніше стало відомо, що Дмитрук брав участь у голосуванні на засіданні комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності за участі представників поліції, прокуратури та Національного антикорупційного бюро. Він приєднався до голосування онлайн.

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