Депутатів-втікачів Дмитрука й Одарченка відкликали з комітетів Ради
На засіданні у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала відкликання з комітетів народних депутатів Артема Дмитрука й Андрія Одарченка, які виїхали з України. Про це повідомили нардепи від Голосу Ярослав Железняк і від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
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За це рішення проголосували 245 парламентарів. Так, Дмитрука відкликали з посади члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, а Одарченка – з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.
Відповідна постанова була зареєстрована 7 жовтня. Її ініціювали нардепи Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас.
- У листопаді 2023 року Одарченко отримав підозру у спробі підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
- 25 серпня 2024 року Дмитруку було оголошено підозру за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, що відбулися у 2022 й 2023 роках. Раніше того самого дня ЗМІ повідомляли, що Дмитрук виїхав до Молдови.
- Згодом ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.
- 29 серпня суд заочно заарештував Дмитрука без визначення застави.
- 23 вересня стало відомо, що Одарченко втік до Румунії й попросив там притулок.