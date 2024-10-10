Депутатів-втікачів Дмитрука й Одарченка відкликали з комітетів Ради

Артем Дмитрук (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

На засіданні у четвер, 10 жовтня, Верховна Рада підтримала відкликання з комітетів народних депутатів Артема Дмитрука й Андрія Одарченка, які виїхали з України. Про це повідомили нардепи від Голосу Ярослав Железняк і від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

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За це рішення проголосували 245 парламентарів. Так, Дмитрука відкликали з посади члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, а Одарченка – з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.

Відповідна постанова була зареєстрована 7 жовтня. Її ініціювали нардепи Давид Арахамія, Анастасія Радіна та Сергій Іонушас.