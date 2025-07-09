Иностранные государства не всегда выдают Украине подозреваемых в преступлениях
С 2022 года были случаи, когда суды иностранных государств отказывались выдавать Украине подозреваемых и осужденных из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом говорится в ответе на запрос LIGA.net, предоставленном Офисом генерального прокурора (ОГП).
"Имели место факты отказа судами некоторых стран в экстрадиции иностранцев в Украину (как для привлечения к уголовной ответственности в Украине, так и для исполнения приговоров украинских судов), ссылаясь на то, что выдача в Украину является опасной для жизни и здоровья лиц в условиях войны с РФ", – говорится в документе.
В то же время в ОГП отметили, что иностранные страны все-таки удовлетворяют запросы Украины об экстрадиции и предоставили соответствующую статистику:
→ в 2022-м было 606 обращений о выдаче, выполнено 53 (из них – 23, поступивших в прошлом году)
→ в 2023-м – 150 обращений, выполнено 96 (из них 50 отправлены в том году);
→ в 2024-м – 224 обращения, выполнено 119 (из них – 78, поступивших в отчетном периоде)
→ за январь-март 2025 года 88 обращений, выполнено 69 (из них 33 отправлены за эти три месяца).
- Украина уже более девяти месяцев ждет экстрадиции из Великобритании народного депутата Дмитрука, следует из ответа Офиса генпрокурора для LIGA.net.
- В 2024-м Финляндия отказала Украине в экстрадиции российского неонациста Петровского из-за "обеспокоенности насчет условий содержания в украинских тюрьмах", но в конце концов его приговорили к пожизненному. В ОГП сообщили, что для этого финские правоохранители сотрудничали с украинскими коллегами.
- В то же время Украина не выдвигала подозрений бывшему боевику группы Вагнера Медведеву и экс-военному РФ Филатьеву, которые сбежали из страны-агрессора в Европу.