Иностранные государства не всегда выдают Украине подозреваемых в преступлениях

Суды некоторых стран заявляли, что экстрадиция является "опасной для жизни и здоровья лиц в условиях войны с РФ", рассказали LIGA.net в прокуратуре

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С 2022 года были случаи, когда суды иностранных государств отказывались выдавать Украине подозреваемых и осужденных из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом говорится в ответе на запрос LIGA.net, предоставленном Офисом генерального прокурора (ОГП).

"Имели место факты отказа судами некоторых стран в экстрадиции иностранцев в Украину (как для привлечения к уголовной ответственности в Украине, так и для исполнения приговоров украинских судов), ссылаясь на то, что выдача в Украину является опасной для жизни и здоровья лиц в условиях войны с РФ", – говорится в документе.

В то же время в ОГП отметили, что иностранные страны все-таки удовлетворяют запросы Украины об экстрадиции и предоставили соответствующую статистику:

→ в 2022-м было 606 обращений о выдаче, выполнено 53 (из них – 23, поступивших в прошлом году)

→ в 2023-м – 150 обращений, выполнено 96 (из них 50 отправлены в том году);

→ в 2024-м – 224 обращения, выполнено 119 (из них – 78, поступивших в отчетном периоде)

→ за январь-март 2025 года 88 обращений, выполнено 69 (из них 33 отправлены за эти три месяца).