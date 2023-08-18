Нацполіція запобігла нападу на заступника голови Податкової служби – Клименко

Поліція запобігла нападу на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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"Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України", – написав Клименко.

Глава МВС зазначив, що ефективно спрацювали оперативники карного розшуку.

"Фігуранти затримані. Більше інформації пізніше повідомлять в поліції", – пообіцяв міністр.

Раніше сьогодні, 18 серпня, про замах на Сокура повідомив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. До призначення в Податкову Сокур був помічником Гетманцева.

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