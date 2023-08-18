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Нацполиция предотвратила нападение на замглавы Налоговой службы – Клименко

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 11:49
Нацполиция предотвратила нападение на замглавы Налоговой службы – Клименко - Фото
Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Полиция предотвратила нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", – написал Клименко. 

Глава МВД отметил, что эффективно сработали оперативники уголовного розыска.

"Фигуранты задержаны. Больше информации позже сообщат в полиции", – пообещал министр.

  • Ранее сегодня, 18 августа, о покушении на Сокура сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. До назначения в Налоговую Сокур был помощником Гетманцева.
Наталья Медведева
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Игорь КлименкомвдпокушениеДаниил Гетманцевевгений сокур
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