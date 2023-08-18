Нацполиция предотвратила нападение на замглавы Налоговой службы – Клименко
18.08.2023, 11:49
Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины (Фото: International Summit of Cities and Regions)
Полиция предотвратила нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Национальная полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы Украины", – написал Клименко.
Глава МВД отметил, что эффективно сработали оперативники уголовного розыска.
"Фигуранты задержаны. Больше информации позже сообщат в полиции", – пообещал министр.
- Ранее сегодня, 18 августа, о покушении на Сокура сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. До назначения в Налоговую Сокур был помощником Гетманцева.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии