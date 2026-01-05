"Не має нас повчати". Бабіш розкритикував посла України після його реакції на заяву спікера

Андрей Бабіш (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що посол України в Празі Василь Зварич, який емоційно відреагував на скандальне новорічне звернення спікера Палати депутатів Томіо Окамури, "не має нас повчати". Про це чеський прем’єр сказав після засідання уряду, передає медіа Idnes.

Бабіш вважає, що Окамура звертався до своїх виборців й нібито також намагався залучити й виборців лівого руху "Досить!", який не пройшов до Палати депутатів.

"Український посол не має нас повчати", – сказав прем’єр Чехії, коментуючи відповідь Зварича.

Він зазначив, що у понеділок, 5 січня, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка зустрінеться з українським послом.

"Він переступив межі дипломатичної етики", – сказав Бабіш про Зварича.

Медіа пише, що речниця посольства України у Празі відмовилася коментувати нову заяву чеського прем'єра щодо дипломата.

У своєму новорічному зверненні Окамура назвав російсько-українську війну "абсолютно безглуздою". Він стверджував, що Чехія не повинна надсилати зброю Україні.

Посол у Чехії Зварич заявив, що образливі та сповнені ненависті висловлювання чиновника на адресу України й українців є його особистою позицією, сформованою під впливом російської пропаганди.

Стефанчук назвав новорічне звернення Окамури яскравим прикладом неосвіченості, маніпуляцій і цинізму.