"Не должен нас поучать". Бабиш раскритиковал посла Украины после его реакции на слова спикера

Андрей Бабиш (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что посол Украины в Праге Василий Зварич, который эмоционально отреагировал на скандальное новогоднее обращение спикера Палаты депутатов Томио Окамуры, "не должен нас поучать". Об этом чешский премьер сказал после заседания правительства, передает медиа Idnes.

Бабиш считает, что Окамура обращался к своим избирателям и якобы также пытался привлечь избирателей левого движения "Достаточно!", которое не прошло в Палату депутатов.

"Украинский посол не должен нас поучать", – сказал премьер Чехии, комментируя ответ Зварича.

Он отметил, что в понедельник, 5 января, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка встретится с украинским послом.

"Он переступил границы дипломатической этики", – сказал Бабиш о Звариче.

Медиа пишет, что спикер посольства Украины в Праге отказалась комментировать новое заявление чешского премьера относительно дипломата.

В своем новогоднем обращении Окамура назвал российско-украинскую войну "абсолютно бессмысленной". Он утверждал, что Чехия не должна посылать оружие Украине.

Посол в Чехии Зварич заявил, что оскорбительные и полные ненависти высказывания чиновника в адрес Украины и украинцев являются его личной позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.

Стефанчук назвал новогоднее обращение Окамуры ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма.