Непридатні до війни. У Києві ТЦК списав 24 офіцера, правоохоронці розслідуватимуть – Слідство.Інфо
У Київському військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку, з'ясували журналісти Слідства.Інформ. За їхніми даними, після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.
Посилаючись на результати перевірки Військової служби правопорядку (ВСП), журналісти зазначили, що протягом 2022–2023 років у Печерському військкоматі з військового обліку списали щонайменше 24 офіцерів запасу. Вони мали звання від молодшого лейтенанта до майора.
За даними правоохоронців, списання відбувалось із порушеннями процедури, зокрема в особових справах тих, кого визнали непридатними до служби, немає свідоцтва про хворобу.
Журналісти зазначили, що згідно із цим документом, військово-лікарська комісія і має оформлювати постанову про непридатність.
На запит журналістів у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону зазначили, що порушення розслідуватимуть як недбале ставлення до військової служби. За тією самою статтею розслідуватимуть такі самі порушення і в Голосіївському військкоматі, де також провели перевірку.
У самому Печерському військкоматі відмовилися спілкуватись із журналістами.
У відповіді на запит, яку підписав начальник ТЦК полковник Калугін, зазначили, що вважають "некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати".
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