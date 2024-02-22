Непридатні до війни. У Києві ТЦК списав 24 офіцера, правоохоронці розслідуватимуть – Слідство.Інфо

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

У Київському військкоматі понад 20 офіцерів безпідставно списали з військового обліку, з'ясували журналісти Слідства.Інформ. За їхніми даними, після перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби.

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Посилаючись на результати перевірки Військової служби правопорядку (ВСП), журналісти зазначили, що протягом 2022–2023 років у Печерському військкоматі з військового обліку списали щонайменше 24 офіцерів запасу. Вони мали звання від молодшого лейтенанта до майора.

За даними правоохоронців, списання відбувалось із порушеннями процедури, зокрема в особових справах тих, кого визнали непридатними до служби, немає свідоцтва про хворобу.

Журналісти зазначили, що згідно із цим документом, військово-лікарська комісія і має оформлювати постанову про непридатність.

На запит журналістів у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону зазначили, що порушення розслідуватимуть як недбале ставлення до військової служби. За тією самою статтею розслідуватимуть такі самі порушення і в Голосіївському військкоматі, де також провели перевірку.

У самому Печерському військкоматі відмовилися спілкуватись із журналістами.

У відповіді на запит, яку підписав начальник ТЦК полковник Калугін, зазначили, що вважають "некоректним надавати будь-які коментарі з питань діяльності ВСП під час проведення перевірки та оцінювати її результати".

22 лютого СБУ заявила про ліквідацію у Чернігові масштабної схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон призовників, у межах справи затримала колишнього начальника військово-лікарської комісії Чернігівщини та вилучила у нього майже $1 млн.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що затриманий — Ігор Кодовбецький, який впродовж 10 років очолював місцеву ВЛК до 2021 року.

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