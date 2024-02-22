Служба безпеки України заявила про ліквідацію у Чернігові масштабної схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон призовників. Спецслужба повідомила, що у межах справи затримала колишнього начальника військово-лікарської комісії Чернігівщини та вилучила у нього майже $1 млн.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що затриманий — Ігор Кодовбецький, який впродовж 10 років очолював місцеву ВЛК до 2021 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Правоохоронці пишуть, що за гроші ексчиновник обіцяв військовозобов'язаним зняття з обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров'я.

Надалі ухилянти використовували ці документи, аби незаконно виїхати за межі України, зауважує відомство.

За даними слідства, щоб реалізувати схему фігурант діяв спільно з кількома чинними посадовцями обласних ВЛК та медичних закладів.

Правоохоронці зазначають, що задокументували злочини експосадовця та затримали його у власному житлі після того, як він отримав новий хабар.

Джерело LIGA.net повідомило, що затриманий експосадовець – це Ігор Кодовбецький, який впродовж 10 років очолював місцеву ВЛК до 2021 року. За даними Чернігівської обладміністрації, станом на 2021 рік фігурант був начальником медичної служби Чернігівського обласного територіального центру комплектування, старшим лікарем обласної медичної комісії.

Спецслужба надає список того, що було виявлено у підозрюваного під час обшуків: майже $1 млн, понад 22 000 євро, а також була вилучена документація на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань та незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Наразі він перебуває під вартою без права на внесення застави.

Розслідування триває, фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У листопаді 2023 року ДБР заявило про викриття та блокування спільно з СБУ "безпрецедентно масштабної" схеми ухилення від мобілізації, до якої були залучені посадовці дев’яти військкоматів переважно з Києва й області, а також керівниця ВЛК Макарівського району і спільники з інших регіонів.

У грудні ДБР заявило про викриття схеми ухилення від мобілізації, якою скористалося понад 300 осіб.

У січні 2024 року СБУ повідомила, що спільно з Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Молдови знешкодила міжнародне злочинне угруповання, що діяло на користь РФ. За даними слідства, фігуранти незаконно переправляли українців призовного віку за межі країни.

Читайте також: Мобілізація. У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом та як це карається