Служба безопасности Украины заявила о ликвидации в Чернигове масштабной схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу призывников. Спецслужба сообщила, что в рамках дела задержала бывшего начальника военно-врачебной комиссии Черниговской области и изъяла у него около $1 млн.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что задержанный — Игорь Кодовбецкий, на протяжении 10 лет возглавлявший местную ВВК до 2021 года.

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Правоохранители пишут, что за деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с учета на основании фиктивных справок насчет непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем уклонисты использовали эти документы, чтобы незаконно выехать за пределы Украины, отмечает ведомство.

По данным следствия, чтобы реализовать схему, фигурант сотрудничал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВВК и медицинских учреждений.

Правоохранители отмечают, что задокументировали преступления экс-чиновника и задержали его в собственном жилье после того, как он получил новую взятку.

Источник LIGA.net сообщил, что задержанный экс-чиновник – это Игорь Кодовбецкий, который на протяжении 10 лет возглавлял местную ВВК до 2021-го. По данным Черниговской обладминистрации, по состоянию на 2021 год фигурант был начальником медицинской службы Черниговского областного территориального центра комплектования, старшим врачом областной медицинской комиссии.

Спецслужба предоставляет список того, что было обнаружено у подозреваемого во время обысков: почти $1 млн, более 22 000 евро, а также была изъята документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фигуранту сообщили о подозрении по трем статьям: принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

В настоящее время он находится под стражей без права на внесение залога.

Расследование продолжается, фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В ноябре 2023 года ГБР заявило о разоблачении и блокировании совместно с СБУ "беспрецедентно масштабной" схемы уклонения от мобилизации, к которой были привлечены чиновники девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, а также руководитель ВВК Макаровского района и сообщники из других регионов.

В декабре ГБР заявило о разоблачении схемы уклонения от мобилизации, которой воспользовалось более 300 человек.

В январе 2024 года СБУ сообщила, что совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Молдовы обезвредила международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ. По данным следствия, фигуранты незаконно переправляли украинцев призывного возраста за пределы страны.

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