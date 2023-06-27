Нетаньягу з великою ймовірністю може приїхати до Києва, він позитивно налаштований — Walla

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може відвідати Київ найближчим часом на запрошення президента Володимира Зеленського. Про це повідомило видання Walla із посиланням на власні джерела.

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За словами співрозмовників видання, на закритому засіданні комітету із закордонних справ та безпеки, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що Зеленський звернувся з проханням до Нетаньягу приїхати до Києва.

Він зазначив, що ізраїльський прем'єр розглядає таку можливість позитивно.

"Дати немає, але є велика ймовірність, що це станеться", — сказав Коен.

Раніше Нетаньягу заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану.

16 лютого 2023 року до Києва приїжджав міністр закордонних справ Ізраїлю Коен. Він зустрівся з президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою.

24 лютого Зеленський заявив, що відносини України та Ізраїлю "почали покращуватися".

28 лютого посольство України в Ізраїлі опублікувало список обіцянок, які Коен дав Зеленському під час візиту до Києва.

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