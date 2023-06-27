Нетаньяху с большой вероятностью может приехать в Киев, он настроен положительно — Walla

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Walla со ссылкой на собственные источники.

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По словам собеседников издания, на закрытом заседании комитета по иностранным делам и безопасности, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Зеленский обратился с просьбой к Нетаньяху приехать в Киев.

Он отметил, что израильский премьер рассматривает такую возможность положительно.

"Даты нет, но есть большая вероятность, что это произойдет", — сказал Коэн.

Ранее Нетаньяху заявил, что его страна не передает вооружения Украине из-за опасений, что оно может попасть в руки Ирана.

16 февраля 2023 года в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Коэн. Он встретился с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой.

24 февраля Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля "начали улучшаться".

28 февраля посольство Украины в Израиле опубликовало список обещаний, которые Коэн дал Зеленскому во время визита в Киев.

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