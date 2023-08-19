Нічна атака "шахедів". Сили ППО збили 15 дронів-камікадзе з 17-ти

Вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну 17-ма ударними дронами Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 15 з них. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Як зазначається, 17 "шахедів" летіли з північного напрямку з району Курська.

У північних та центральних, а також західних областях України працювала протиповітряна оборона.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

Минулої доби протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів і один ударний типу "Ланцет".

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районам зосередження особового складу, озброєнню та військовій техніці супротивника.

Вночі 19 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 – вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та на Вінниччині.

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