Нічна атака "шахедів". Сили ППО збили 15 дронів-камікадзе з 17-ти
Вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну 17-ма ударними дронами Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 15 з них. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
Як зазначається, 17 "шахедів" летіли з північного напрямку з району Курська.
У північних та центральних, а також західних областях України працювала протиповітряна оборона.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.
Минулої доби протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів і один ударний типу "Ланцет".
Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районам зосередження особового складу, озброєнню та військовій техніці супротивника.
- Вночі 19 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 – вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та на Вінниччині.
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