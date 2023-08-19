RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нічна атака "шахедів". Сили ППО збили 15 дронів-камікадзе з 17-ти

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 07:58
Нічна атака
Мисливці за шахедами (Фото: Нацгвардія)

Вночі 19 серпня російські окупанти атакували Україну 17-ма ударними дронами Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 15 з них. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, 17 "шахедів" летіли з північного напрямку з району Курська.

У північних та центральних, а також західних областях України працювала протиповітряна оборона.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

Минулої доби протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів і один ударний типу "Ланцет".

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районам зосередження особового складу, озброєнню та військовій техніці супротивника.

  • Вночі 19 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 – вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та на Вінниччині.
Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаппоShahed-136
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 