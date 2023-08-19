Ночная атака "шахедов". Силы ПВО сбили 15 дронов-камикадзе из 17-ти

Ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Украину 17-ю ударными дронами Shahed-136/131. Противовоздушная обороны сбила 15 из них. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, 17 "шахедов" летели с северного направления, из района Курска.

В северных и центральных, а также западных областях Украины работала противовоздушная оборона.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников.

За прошедшие сутки противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа "Ланцет".

Авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.

Ночью 19 августа Россия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 – взрывы слышали под Черниговом, Хмельницким и в Винницкой области.

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