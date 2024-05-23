Норвегія забороняє російським туристам в'їжджати до країни з 29 травня
Норвегія вирішила заборонити в'їзд до країни російським туристам або іншим громадянам Росії, мета поїздки яких є "несуттєвою". Про це повідомили у пресслужбі уряду.
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"Зміна правил означає, що з 29 травня російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може відмовити у в'їзді до Норвегії", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди.
Водночас для деяких категорій росіян будуть винятки: для тих, хто хоче відвідати родичів, які живуть в Норвегії, а також для тих, хто працює або навчається в Норвегії чи інших країнах Шенгенської зони.
- 30 вересня 2023 року Норвегія заборонила в’їзд до країни автомобілів з російськими номерами. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія – з 16 вересня, Латвія, Литва та Естонія – з 13 вересня.
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