Норвегія забороняє російським туристам в'їжджати до країни з 29 травня

Уряд Норвегії зазначив, що є винятки для двох груп росіян: тих, хто працює та навчається у країні, та тих, хто хоче відвідати родичів

Прапор Норвегії (Фото: ЕРА / CHRISTIAN BRUNA)

Норвегія вирішила заборонити в'їзд до країни російським туристам або іншим громадянам Росії, мета поїздки яких є "несуттєвою". Про це повідомили у пресслужбі уряду.

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"Зміна правил означає, що з 29 травня російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може відмовити у в'їзді до Норвегії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди.

Водночас для деяких категорій росіян будуть винятки: для тих, хто хоче відвідати родичів, які живуть в Норвегії, а також для тих, хто працює або навчається в Норвегії чи інших країнах Шенгенської зони.

30 вересня 2023 року Норвегія заборонила в’їзд до країни автомобілів з російськими номерами. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія – з 16 вересня, Латвія, Литва та Естонія – з 13 вересня.

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