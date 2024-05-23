Норвегия запрещает российским туристам въезжать в страну с 29 мая

Есть исключения для двух групп россиян: тех, кто работает и учится в Норвегии, и тех, кто хочет проведать родственников

Флаг Норвегии (Фото: ЕРА/CHRISTIAN BRUNA)

Норвегия решила запретить въезд в страну российских туристов или других граждан России, цель поездки которых "несущественна". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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"Изменение правил означает, что с 29 мая российским гражданам, на которые распространяется действие инструкции, полиция может отказать во въезде в Норвегию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения.

В то же время, для некоторых категорий россиян будут и исключения: для тех, кто хочет посетить родственников, живущих в Норвегии, а также для тех, кто работает или учится в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.

30 сентября 2023 года Норвегия запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Польша ввела такой запрет с 17 сентября, Финляндия – с 16 сентября, Латвия, Литва и Эстония – с 13 сентября.

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