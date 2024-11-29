Нові працівники, Дія та 20 000 грн. У Мінцифри коротко пояснили нові правила броні

Відтепер бізнес може швидко й зручно бронювати не лише чинних, а й нових співробітників

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Уряд із 1 грудня відновив функцію онлайн-бронювання працівників через портал "Дія". Відтепер бізнес може швидко й зручно бронювати не лише чинних, а й нових співробітників. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило оновлений перелік критеріїв бронювання.

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"Усі заявки оброблятимуться через Дію, що усуне бюрократичні затримки й людський фактор. Більше жодних паперових наказів про бронювання. Це забезпечить прозорість, швидкість і справедливість процесу", – йдеться у повідомленні.

Основні зміни:

1. Бронювання лише онлайн — заявки подаються через Дію, бюрократію мінімізовано.

2. Критерії для бізнесу:

→ середня зарплата на приватному підприємстві має бути не менше як 20 000 грн;

→ відсутність податкових боргів.

"Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи фахівця, який вже працює, — керівник під час подання списку на бронювання на порталі "Дія" має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше як 20 000 грн. Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо вони відповідають вимогам стосовно рівня зарплати", – уточнили в Мінцифри.

3. Статус критично важливого підприємства підтверджується до 28 лютого 2025 року.

Хто має право на бронювання: держоргани, підприємства з оборонними контрактами, критично важливі компанії (енергетика, харчова промисловість тощо).

Як подати заявку:

→ Авторизуватися в Дії.

→ Заповнити дані працівників.

→ Підтвердити зарплати (не менше ніж 20 000 грн).

→ Очікувати на відповіді (до трьох днів).