Новые работники, Дия и 20 000 грн. В Минцифре кратко объяснили новые правила брони

Теперь бизнес может быстро и удобно бронировать не только действующих, но и новых сотрудников

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Правительство с 1 декабря возобновило функцию онлайн-бронирования работников через портал "Дия". Теперь бизнес может быстро и удобно бронировать не только действующих, но и новых сотрудников. Министерство цифровой трансформации обнародовало обновленный список критериев бронирования.

"Все заявки будут обрабатываться через Дию, что устранит бюрократические задержки и человеческий фактор. Больше никаких бумажных приказов о бронировании. Это обеспечит прозрачность, скорость и справедливость процесса", – говорится в сообщении.

Основные изменения:

1. Бронирование только онлайн – заявки подаются через Дию, бюрократия минимизирована.

2. Критерии для бизнеса:

→ средняя зарплата на частном предприятии должна быть не менее 20 000 грн;

→ отсутствие налоговых долгов.

"Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при подаче списка на бронирование на портале "Дия" должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 000 грн. Это позволит бизнесу бронировать новопринятых работников сразу, если они отвечают требованиям уровня зарплаты", – уточнили в Минцифре.

3. Статус критически важного предприятия подтверждается до 28 февраля 2025 года.

Кто имеет право на бронирование: госорганы, предприятия с оборонными контрактами, критически важные компании (энергетика, пищевая промышленность и т.п.).

Как подать заявку:

→ Авторизоваться в Дии.

→ Заполнить данные работников.

→ Подтвердить зарплату (не менее 20 000 грн).

→ Ожидать ответа (до трех дней).