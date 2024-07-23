Новий ультиматум. Угорщина блокуватиме 6,5 млрд євро на зброю від ЄС, поки Лукойл під санкціями

Напередодні країна через російську нафту звинуватила Україну в порушенні угоди про асоціацію з ЄС

Петер Сійярто (Фото: Facebook Петера Сійярто)

Угорщина надалі блокуватиме фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро у рамках Європейського фонду миру, поки Київ знову не дозволить Лукойлу транспортувати нафту. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв’ю ATV Hírado.

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Сійярто стверджує – в угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною чітко зазначено, що "Україна не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС".

Він вважає, що Єврокомісії "буде важко заперечити реальність". Сійярто наголосив, що "поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярда євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми".

"Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання?" – додав він.

ДОПОВНЕНО О 17:27. Нардеп від Слуги народу Олександр Мережко у коментарі для LIGA.net заявив, що такий ультиматум країні, яка є жертвою геноциду, є свідченням того, що Угорщина ставить свої інтереси вище, ніж міжнародне право і європейська солідарність.

"Російська нафта для Угорщини важливіша, ніж європейські цінності. Причому Угорщина ігнорує той факт, що несвоєчасне надання військової допомоги Україні через блокування допомоги Угорщиною може привести до людських жертв. Це глибоко аморально", – наголосив він.

Мережко сподівається, що ЄС знайде механізми не дати Угорщині можливість заблокувати допомогу Україні.

Також він зауважив, що небезпека полягає в тому, що Росія використовує нафту як зброю. Тому, на його думку, "не виключено, що Росія використовує залежність Угорщини від російської нафти в своїх цілях".

ДОВІДКА. Лукойл перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.



У червні 2024 року РНБО суттєво їх Лукойл перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила , додавши, зокрема, заборону на транзит.