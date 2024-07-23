Венгрия будет блокировать 6,5 млрд евро на оружие от ЕС, пока Лукойл под санкциями
Венгрия будет в дальнейшем блокировать финансирование военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, пока Киев снова не позволит Лукойлу транспортировать нефть. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью ATV Hírado.
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Сийярто утверждает – в соглашении об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной четко отмечено, что "Украина не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС".
Он считает, что Еврокомиссии "будет тяжело отрицать реальность". Сийярто подчеркнул, что "пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за поставку оружия из Европейской миротворческой программы".
"Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" – добавил он.
ДОПОЛНЕНО В 17:27. Нардеп от Слуги народа Александр Мережко в комментарии для LIGA.net заявил, что такой ультиматум стране-жертве геноцида является свидетельством того, что Венгрия ставит свои интересы выше международного права и европейской солидарности.
"Российская нефть для Венгрии важнее, чем европейские ценности. Причем Венгрия игнорирует тот факт, что несвоевременное предоставление военной помощи Украине из-за блокирования помощи Венгрией может привести к человеческим жертвам. Это глубоко аморально", – подчеркнул он.
Мережко надеется, что ЕС найдет механизмы не дать Венгрии возможность заблокировать помощь Украине.
Также он отметил, что опасность заключается в том, что Россия использует нефть как оружие. Поэтому, по его мнению, "не исключено, что Россия использует зависимость Венгрии от российской нефти в своих целях".
В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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