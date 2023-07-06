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Новим послом Великої Британії в Україні призначено Мартіна Гарріса

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 15:31
Новим послом Великої Британії в Україні призначено Мартіна Гарріса - Фото
Мартін Гарріс (Фото - British Embassy Kyiv)

Уряд Великої Британії призначив новим послом в Україні Мартіна Гарріса, досвідченого фахівця зі Східної Європи.

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Гарріс розпочне виконання обов'язків посла у вересні 2023 року.

Мартін Гарріс з 2003 до 2008 року працював заступником посла та генеральним консулом Британії у Києві, а також заступником посла Британії у Москві з 2014 до 2017 року.

Перед нинішнім призначенням він був головою відділу МЗС Великої Британії зі Східної Європи та Центральної Азії.

Посол Мелінда Сіммонс отримає інше дипломатичне призначення, йдеться у повідомленні.

Читайте також: "До України їде ще більше допомоги". Посли США та Британії відреагували на удари по Києву

Сергій Бережний
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Мелінда Сіммонспосол Великої БританіїпризначенняМартін Гарріс
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