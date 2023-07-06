Новим послом Великої Британії в Україні призначено Мартіна Гарріса
06.07.2023, 15:31
Мартін Гарріс (Фото - British Embassy Kyiv)
Уряд Великої Британії призначив новим послом в Україні Мартіна Гарріса, досвідченого фахівця зі Східної Європи.
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Гарріс розпочне виконання обов'язків посла у вересні 2023 року.
Мартін Гарріс з 2003 до 2008 року працював заступником посла та генеральним консулом Британії у Києві, а також заступником посла Британії у Москві з 2014 до 2017 року.
Перед нинішнім призначенням він був головою відділу МЗС Великої Британії зі Східної Європи та Центральної Азії.
Посол Мелінда Сіммонс отримає інше дипломатичне призначення, йдеться у повідомленні.
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