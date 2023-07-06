Новым послом Великобритании в Украине назначен Мартин Харрис
06.07.2023, 15:31
Мартин Харрис (Фото - British Embassy Kyiv)
Правительство Великобритании назначило новым послом в Украине Мартина Харриса, опытного специалиста по Восточной Европе.
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Харрис приступит к выполнению обязанностей посла в сентябре 2023 года.
Мартин Харрис с 2003 по 2008 год работал заместителем посла и генеральным консулом Британии в Киеве, а также заместителем посла Британии в Москве с 2014 по 2017 год.
Перед нынешним назначением он был главой отдела МИД Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии.
Посол Мелинда Симмонс получит другое дипломатическое назначение, говорится в сообщении.
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