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Новым послом Великобритании в Украине назначен Мартин Харрис

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 15:31
Новым послом Великобритании в Украине назначен Мартин Харрис - Фото
Мартин Харрис (Фото - British Embassy Kyiv)

Правительство Великобритании назначило новым послом в Украине Мартина Харриса, опытного специалиста по Восточной Европе. 

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Харрис приступит к выполнению обязанностей посла в сентябре 2023 года.

Мартин Харрис с 2003 по 2008 год работал заместителем посла и генеральным консулом Британии в Киеве, а также заместителем посла Британии в Москве с 2014 по 2017 год.

Перед нынешним назначением он был главой отдела МИД Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии.

Посол Мелинда Симмонс получит другое дипломатическое назначение, говорится в сообщении.

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Сергей Бережной
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