"В Украину едет еще больше помощи". Послы США и Британии отреагировали на удары по Киеву

В Украину едет еще больше помощи, написала в Twitter посол США Бриджит Бринк после атаки дронами-камикадзе на Киев.

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Бринк заявила, что пробуждение от российских бомб стало слишком частым явлением. Но украинцы проживают его с храбростью и достоинством.

"Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала посол США.

Посол Британии Мелинда Симмонс рассказала, что Киев проснулся от взрывов. Она держалась вдали от окон и сидела во время атаки в коридоре, повторяя украинские глаголы.

Утром РФ атаковала Киев дронами-камикадзе, ПВО сбила 13 "шахедов" над столицей и областью. В Киеве повреждены обломками два админздания, а в Вишневом – частный дом.

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Марко Сировой

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