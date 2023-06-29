Про зліт стратегічної авіації РФ з далеких аеродромів Україні повідомляють союзники – ЗСУ

Інформацію про зліт російської стратегічної авіації з далеких аеродромів Україні надають західні союзники. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Наші союзники підтримують Україну постійно. Та інформація, яка надходить про зліт стратегічної авіації з далеких аеродромів, дальньої авіації, та інші дані надаються нам нашими партнерами. Безумовно, це надзвичайно корисно для нас, і все це використовується для оборони країни", – розповів Гнат.

Спікер Повітряних сил додав, що всередині країни є широкий спектр обладнання для радіолокації, яке стоїть на озброєнні Радіотехнічних військ.

"Про них мало згадують, але разом з Зенітними ракетними військами, авіацією Повітряних сил та іншими складовими є Радіотехнічні війська, які є очима Повітряних сил та 24/7 відстежують повітряну ситуацію всередині країни та за її кордонами", – сказав Ігнат.

Наприкінці 2022 року після вибухів на аеродромі Енгельс російські окупанти перебазували стратегічну авіацію до Мурманської області – на аеродром Оленья.

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