О взлете стратегической авиации РФ с дальних аэродромов Украине сообщают союзники – ВСУ

Информацию о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов Украине предоставляют западные союзники. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам нашими партнерами. Безусловно, это чрезвычайно полезно для нас, и все это используется для обороны страны", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что внутри страны есть широкий спектр радиолокационного оборудования, которое стоит на вооружении Радиотехнических войск.

"О них мало вспоминают, но рядом с Зенитными ракетными войсками, авиацией Воздушных сил и другими составляющими существуют Радиотехнические войска, которые являются глазами Воздушных сил и 24/7 отслеживают воздушную обстановку внутри страны и за ее границами", – сказал Игнат.

В конце 2022 года после взрывов на аэродроме Энгельс российские оккупанты перебазировали стратегическую авиацию в Мурманскую область – на аэродром Оленья.

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