Воздушные Силы: Россия перебазировала стратегическую авиацию, время подлета увеличится
Российские оккупанты перебазировали стратегическую авиацию после взрывов на аэродроме Энгельс, что увеличит продолжительность подлета во время ударов по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, стратегические бомбардировщики армии РФ перебросили на дальние аэродромы, которые могут принимать и обслуживать их.
Он отметил, что для самолетов дальней авиации необходимы определенные службы и специальные широкие взлетно-посадочные полосы.
Игнат заявил, что происшествия на аэродромах создали противнику определенные неудобства — это увеличит продолжительность подлета к районам пуска во время массированных ударов, из-за чего украинские воины смогут раньше реагировать.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне перебросили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край (Дальний Восток)
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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