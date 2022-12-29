Воздушные Силы: Россия перебазировала стратегическую авиацию, время подлета увеличится

Российские оккупанты перебазировали стратегическую авиацию после взрывов на аэродроме Энгельс, что увеличит продолжительность подлета во время ударов по Украине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, стратегические бомбардировщики армии РФ перебросили на дальние аэродромы, которые могут принимать и обслуживать их.

Он отметил, что для самолетов дальней авиации необходимы определенные службы и специальные широкие взлетно-посадочные полосы.

Игнат заявил, что происшествия на аэродромах создали противнику определенные неудобства — это увеличит продолжительность подлета к районам пуска во время массированных ударов, из-за чего украинские воины смогут раньше реагировать.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что россияне перебросили бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край (Дальний Восток)

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Дмитро Гриниченко

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