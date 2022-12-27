РФ перебросила Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край. Их уже осталось не так много – Данилов

Россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край (Дальний Восток) после взрывов на аэродроме Энгельс. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, стратегических бомбардировщиков, которыми Россия обстреливает критическую инфраструктуру Украины, у нее осталось не так много. Речь идет о самолетах в исправном состоянии.

Он отметил, что после происшествий на аэродромах их становится меньше.

"Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и до Дальнего Востока", – сказал Данилов.

Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных.

Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель троих российских военных.

Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.

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Дмитро Гриниченко

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