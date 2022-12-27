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РФ перебросила Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край. Их уже осталось не так много – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 21:21
РФ перебросила Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край. Их уже осталось не так много – Данилов - Фото
Алексей Данилов (фото: пресс-служба ОП)

Россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край (Дальний Восток) после взрывов на аэродроме Энгельс. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, стратегических бомбардировщиков, которыми Россия обстреливает критическую инфраструктуру Украины, у нее осталось не так много. Речь идет о самолетах в исправном состоянии.

Он отметил, что после происшествий на аэродромах их становится меньше. 

"Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории РФ. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и до Дальнего Востока", – сказал Данилов.

СПРАВКА. Энгельс расположен напротив Саратова, примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории. С аэродрома в Энгельсе (среди прочих точек запуска) взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС, которые бьют ракетами по Украине.

Читайте также: Воздушные силы о "хлопках" в Энгельсе: Такое будет происходить чаще – это следствие войны 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Ту-22М3 Ту-95МС Алексей Данилов энгельс
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